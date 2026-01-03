TRAGÉDIA

Corpo de criança é encontrado no Rio Itacanoeira, em Ilhéus

Criança estava desaparecida e foi localizada por equipes de busca na manhã deste sábado (3); Departamento de Polícia Técnica foi acionado para perícia

Nauan Sacramento

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 14:26

Alex Junior Santos Nascimento, encontrado sem vida em rio nesse sábado Crédito: Reprodução: Midias Sociais

Equipes de resgate localizaram, na manhã deste sábado (3), o corpo do menino Alex Junior Santos Nascimento nas águas do Rio Itacanoeira, em Ilhéus, no Sul da Bahia. A localização do corpo encerra as buscas intensas que mobilizavam autoridades e a comunidade local desde o desaparecimento da criança.

O menino estava desaparecido desde a sexta-feira (2), às 10h. A criança foi encontrada por mergulhadores do Corpo de Bombeiros e moradores que auxiliavam na varredura da área. O local onde Alex foi avistado fica em um trecho do rio marcado por vegetação e correntes de baixa intensidade, o que demandou atenção redobrada das equipes de salvamento nos últimos dias.

A Polícia Militar isolou a área para permitir o trabalho dos peritos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a remoção do corpo e o encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML) de Ilhéus, onde passará por exames de necropsia para confirmar a causa da morte. A principal linha de investigação aponta para afogamento.