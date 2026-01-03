Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corpo de criança é encontrado no Rio Itacanoeira, em Ilhéus

Criança estava desaparecida e foi localizada por equipes de busca na manhã deste sábado (3); Departamento de Polícia Técnica foi acionado para perícia

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 14:26

Alex Junior Santos Nascimento, encontrado sem vida em rio nesse sábado Crédito: Reprodução: Midias Sociais

Equipes de resgate localizaram, na manhã deste sábado (3), o corpo do menino Alex Junior Santos Nascimento nas águas do Rio Itacanoeira, em Ilhéus, no Sul da Bahia. A localização do corpo encerra as buscas intensas que mobilizavam autoridades e a comunidade local desde o desaparecimento da criança.

O menino estava desaparecido desde a sexta-feira (2), às 10h. A criança foi encontrada por mergulhadores do Corpo de Bombeiros e moradores que auxiliavam na varredura da área. O local onde Alex foi avistado fica em um trecho do rio marcado por vegetação e correntes de baixa intensidade, o que demandou atenção redobrada das equipes de salvamento nos últimos dias.

A Polícia Militar isolou a área para permitir o trabalho dos peritos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a remoção do corpo e o encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML) de Ilhéus, onde passará por exames de necropsia para confirmar a causa da morte. A principal linha de investigação aponta para afogamento.

Amigos e familiares acompanharam o trabalho de resgate às margens do rio sob forte emoção. Ainda não há informações confirmadas sobre o horário e local do sepultamento.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Três pessoas são presas por sequestro de vendendor mineiro desaparecido na Bahia

Corpo de professor desaparecido é encontrado carbonizado em São Paulo

Menino quilombola desaparecido há quase dois anos na Bahia tem ossada identificada por DNA

Corpos de quatro amigos desaparecidos após cobrar dívida de R$ 255 mil são encontrados

Tags:

Tragédia Morte Crianças Ilhéus

Mais recentes

Imagem - Cinco pessoas da mesma família morrem em colisão entre carro e caminhão na Bahia

Cinco pessoas da mesma família morrem em colisão entre carro e caminhão na Bahia
Imagem - Duas mulheres morrem carbonizadas e suspeito é encontrado morto em Remanso, na Bahia

Duas mulheres morrem carbonizadas e suspeito é encontrado morto em Remanso, na Bahia
Imagem - Voo de Osvaldo, do Vitória, retorna aos Estados Unidos após ofensiva militar na Venezuela

Voo de Osvaldo, do Vitória, retorna aos Estados Unidos após ofensiva militar na Venezuela

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
01

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Imagem - Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar
02

Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar

Imagem - Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro
03

Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro

Imagem - Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada
04

Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada