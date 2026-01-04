Homem invade UPA e assusta pacientes em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 19:00
Uma invasão foi registrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, no bairro do Bonfim, em Salvador, na manhã deste domingo (4). Um homem entrou no local, assustou pacientes e danificou materiais.
A polícia foi acionada e uma guarnição da 17º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local após receber a denúncia de que o homem estaria danificando os bens móveis da UPA. O invasor fugiu antes da chegada dos policiais, segundo informaram os seguranças da unidade à polícia.
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou o ocorrido. Segundo a pasta, um agente de portaria e seguranças da unidade retiraram o homem do local, garantindo a normalização do atendimento.
No mês passado, um caso de violência foi registrado em outra unidade de saúde em Salvador. Uma médica de 33 anos foi agredida sexualmente durante o trabalho na Unidade Básica de Saúde Sérgio Arouca, no bairro de Paripe.
O invasor se passou por paciente, trancou a porta do consultório e tirou a roupa. Ele estava sozinho com a médica na sala. Após se despir, o agressor se masturbou, partiu para cima da vítima e tentou agarrá-la. A médica gritou e tentou abrir a porta do consultório, sendo agredida pelo homem. Funcionários e populares socorreram a profissional e o homem foi preso.