SUSTO

Homem invade UPA e assusta pacientes em Salvador

Policiais procuraram o invasor, que fugiu após assustar pacientes

Maysa Polcri

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 19:00

Caso foi registrado na UPA Santo Antônio Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma invasão foi registrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, no bairro do Bonfim, em Salvador, na manhã deste domingo (4). Um homem entrou no local, assustou pacientes e danificou materiais.

A polícia foi acionada e uma guarnição da 17º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local após receber a denúncia de que o homem estaria danificando os bens móveis da UPA. O invasor fugiu antes da chegada dos policiais, segundo informaram os seguranças da unidade à polícia.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou o ocorrido. Segundo a pasta, um agente de portaria e seguranças da unidade retiraram o homem do local, garantindo a normalização do atendimento.

No mês passado, um caso de violência foi registrado em outra unidade de saúde em Salvador. Uma médica de 33 anos foi agredida sexualmente durante o trabalho na Unidade Básica de Saúde Sérgio Arouca, no bairro de Paripe.