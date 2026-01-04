Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem invade UPA e assusta pacientes em Salvador

Policiais procuraram o invasor, que fugiu após assustar pacientes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 19:00

Caso foi registrado na UPA Santo Antônio
Caso foi registrado na UPA Santo Antônio Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma invasão foi registrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, no bairro do Bonfim, em Salvador, na manhã deste domingo (4). Um homem entrou no local, assustou pacientes e danificou materiais. 

A polícia foi acionada e uma guarnição da 17º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local após receber a denúncia de que o homem estaria danificando os bens móveis da UPA. O invasor fugiu antes da chegada dos policiais, segundo informaram os seguranças da unidade à polícia. 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou o ocorrido. Segundo a pasta, um agente de portaria e seguranças da unidade retiraram o homem do local, garantindo a normalização do atendimento.

No mês passado, um caso de violência foi registrado em outra unidade de saúde em Salvador. Uma médica de 33 anos foi agredida sexualmente durante o trabalho na Unidade Básica de Saúde Sérgio Arouca, no bairro de Paripe. 

Leia mais

Imagem - Justiça decreta prisão preventiva de homem suspeito de estuprar médica em Salvador

Justiça decreta prisão preventiva de homem suspeito de estuprar médica em Salvador

Imagem - Sindicato se manifesta após médica ser vítima de estupro em unidade de saúde em Salvador

Sindicato se manifesta após médica ser vítima de estupro em unidade de saúde em Salvador

Imagem - Unidade de saúde em Salvador terá segurança reforçada após médica sofrer estupro

Unidade de saúde em Salvador terá segurança reforçada após médica sofrer estupro

O invasor se passou por paciente, trancou a porta do consultório e tirou a roupa. Ele estava sozinho com a médica na sala. Após se despir, o agressor se masturbou, partiu para cima da vítima e tentou agarrá-la. A médica gritou e tentou abrir a porta do consultório, sendo agredida pelo homem. Funcionários e populares socorreram a profissional e o homem foi preso. 

Mais recentes

Imagem - Igor Kannário anuncia show de graça e gravação de DVD em Salvador

Igor Kannário anuncia show de graça e gravação de DVD em Salvador
Imagem - Chuva de granizo é registrada em cidades da Bahia e assusta moradores

Chuva de granizo é registrada em cidades da Bahia e assusta moradores
Imagem - Rede de supermercados anuncia retorno de cobrança por sacolas plásticas em Salvador após decisão do STF

Rede de supermercados anuncia retorno de cobrança por sacolas plásticas em Salvador após decisão do STF

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa
01

Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
02

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Nove apostas da Bahia faturam prêmio na Lotofácil; veja valores
03

Nove apostas da Bahia faturam prêmio na Lotofácil; veja valores

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
04

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais