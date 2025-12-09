CRIME

Justiça decreta prisão preventiva de homem suspeito de estuprar médica em Salvador

UBS localizada em Paripe teve a segurança reforçada após ataque

Maysa Polcri

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:50

Policiamento foi reforçado na unidade após caso de violência sexual Crédito: Divulgação

O homem que teria estuprado uma médica de 33 anos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Sérgio Arouca, no bairro de Paripe, em Salvador, teve a prisão preventiva decretada na segunda-feira (8). Fabio Santos de Souza, 30, passou por audiência de custódia e foi encaminhado para o presídio da Mata Escura, na capital baiana.

Fabio Santos foi preso em flagrante após ter sido denunciado pela vítima, que ficou presa em um consultório com o agressor. O homem, que se passou por paciente, foi contido por funcionários e populares até a chegada da Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante. A defesa de Fábio solicitou que ele fosse liberado, com o uso de tornozeleira eletrônica.

O juiz Marcelo de Almeida Costa, da 3ª Vara das Garantias, no entanto, atendeu ao pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e converteu o flagrante para prisão preventiva. O magistrado ponderou a gravidade do crime, possibilidade de reincidência e intimidação de testemunhas, além da fuga para outra cidade, para manter a prisão.

O crime

Na última quinta-feira (4), uma médica foi vítima de violência sexual durante o trabalho na Unidade Básica de Saúde Sérgio Arouca. Segundo o médico Yuri Serafim, vice-presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), o homem se passou por paciente, trancou a porta do consultório e tirou a roupa. Ele estava sozinho com a médica na sala. Após se despir, o agressor se masturbou, partiu para cima da vítima e tentou agarrá-la. A médica gritou e tentou abrir a porta do consultório, sendo agredida pelo homem.

Por sorte, um representante de medicamentos que estava na unidade de saúde percebeu a movimentação e conseguiu entrar no consultório. O suspeito foi contido por funcionários e populares até a chegada da polícia e encaminhado à Central de Flagrantes. A médica precisou ser afastada da unidade de saúde e está abalada após o ocorrido.

"O pior de tudo é que os médicos são contratados como pessoas físicas, sem qualquer tipo de direito, como um afastamento por motivo de saúde. Mesmo tendo sido vítima de violência, ela não pode deixar de trabalhar", afirma Yuri Serafim. O sindicato que representa a categoria presta apoio à vítima.

O agressor, que é paciente da UBS Sérgio Arouca, já teria assediado outras funcionárias da unidade. Na quinta-feira (4), ele disse que procurou atendimento médico para tratar de fimose - excesso de pele que recobre o pênis.

Reforço na segurança da unidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador anunciou que colocou em prática um protocolo de reforço de segurança na Unidade Básica de Saúde (UBS) Sérgio Arouca após o registro de violência sexual. De acordo com a pasta, a UBS passou a contar com policiamento no local até que câmeras sejam instaladas.

Na sexta-feira (5), um dia após o episódio de violência sexual contra a profissional, uma visita técnica foi realizada para mapear a unidade de saúde tendo em vista a instalação de kit de câmeras e alarme.