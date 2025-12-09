Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça decreta prisão preventiva de homem suspeito de estuprar médica em Salvador

UBS localizada em Paripe teve a segurança reforçada após ataque

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:50

Policiamento foi reforçado na unidade após caso de violência sexual
Policiamento foi reforçado na unidade após caso de violência sexual Crédito: Divulgação

O homem que teria estuprado uma médica de 33 anos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Sérgio Arouca, no bairro de Paripe, em Salvador, teve a prisão preventiva decretada na segunda-feira (8). Fabio Santos de Souza, 30, passou por audiência de custódia e foi encaminhado para o presídio da Mata Escura, na capital baiana. 

Fabio Santos foi preso em flagrante após ter sido denunciado pela vítima, que ficou presa em um consultório com o agressor. O homem, que se passou por paciente, foi contido por funcionários e populares até a chegada da Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante. A defesa de Fábio solicitou que ele fosse liberado, com o uso de tornozeleira eletrônica. 

O juiz Marcelo de Almeida Costa, da 3ª Vara das Garantias, no entanto, atendeu ao pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e converteu o flagrante para prisão preventiva. O magistrado ponderou a gravidade do crime, possibilidade de reincidência e intimidação de testemunhas, além da fuga para outra cidade, para manter a prisão. 

Leia mais

Imagem - Sindicato se manifesta após médica ser vítima de estupro em unidade de saúde em Salvador

Sindicato se manifesta após médica ser vítima de estupro em unidade de saúde em Salvador

Imagem - Unidade de saúde em Salvador terá segurança reforçada após médica sofrer estupro

Unidade de saúde em Salvador terá segurança reforçada após médica sofrer estupro

Imagem - Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador

Médica é estuprada dentro de unidade de saúde em Salvador

O crime 

Na última quinta-feira (4), uma médica foi vítima de violência sexual durante o trabalho na Unidade Básica de Saúde Sérgio Arouca. Segundo o médico Yuri Serafim, vice-presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), o homem se passou por paciente, trancou a porta do consultório e tirou a roupa. Ele estava sozinho com a médica na sala. Após se despir, o agressor se masturbou, partiu para cima da vítima e tentou agarrá-la. A médica gritou e tentou abrir a porta do consultório, sendo agredida pelo homem.

Por sorte, um representante de medicamentos que estava na unidade de saúde percebeu a movimentação e conseguiu entrar no consultório. O suspeito foi contido por funcionários e populares até a chegada da polícia e encaminhado à Central de Flagrantes. A médica precisou ser afastada da unidade de saúde e está abalada após o ocorrido.

"O pior de tudo é que os médicos são contratados como pessoas físicas, sem qualquer tipo de direito, como um afastamento por motivo de saúde. Mesmo tendo sido vítima de violência, ela não pode deixar de trabalhar", afirma Yuri Serafim. O sindicato que representa a categoria presta apoio à vítima.

O agressor, que é paciente da UBS Sérgio Arouca, já teria assediado outras funcionárias da unidade. Na quinta-feira (4), ele disse que procurou atendimento médico para tratar de fimose - excesso de pele que recobre o pênis. 

Reforço na segurança da unidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador anunciou que colocou em prática um protocolo de reforço de segurança na Unidade Básica de Saúde (UBS) Sérgio Arouca após o registro de violência sexual. De acordo com a pasta, a UBS passou a contar com policiamento no local até que câmeras sejam instaladas.

Na sexta-feira (5), um dia após o episódio de violência sexual contra a profissional, uma visita técnica foi realizada para mapear a unidade de saúde tendo em vista a instalação de kit de câmeras e alarme. 

Para garantir proteção imediata, a unidade passou a contar com policiamento no local até a completa implantação do sistema de vigilância. "A SMS manifesta total solidariedade à profissional e à equipe da UBS Sérgio Arouca, que também foi profundamente impactada pelo ocorrido. Toda a assistência necessária está sendo assegurada", diz a secretaria.

Mais recentes

Imagem - Alba aprova PEC que altera regras para aposentadoria de policiais civis e agentes penitenciários

Alba aprova PEC que altera regras para aposentadoria de policiais civis e agentes penitenciários
Imagem - Nova data e local do Celebra Lauro são confirmados; veja detalhes

Nova data e local do Celebra Lauro são confirmados; veja detalhes
Imagem - Terreiro vence disputa na Justiça contra pastor por terreno em cidade baiana

Terreiro vence disputa na Justiça contra pastor por terreno em cidade baiana

MAIS LIDAS

Imagem - 13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente
01

13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente

Imagem - Após dar proteção a médica, Justiça nega habeas corpus à técnica que aplicou adrenalina em Benício
02

Após dar proteção a médica, Justiça nega habeas corpus à técnica que aplicou adrenalina em Benício

Imagem - 4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)
03

4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)

Imagem - Deputado denuncia abandono de materiais escolares em galpão do governo da Bahia; veja fotos
04

Deputado denuncia abandono de materiais escolares em galpão do governo da Bahia; veja fotos