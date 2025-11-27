MISTÉRIO

Corpo de professor desaparecido é encontrado carbonizado em São Paulo

Fábio Schlichting lecionava em uma escola particular e estava desaparecida desde sábado (22)

Maysa Polcri

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 16:52

Corpo de professor foi encontrado carbonizado Crédito: Reprodução

O corpo do professor Fábio Schlichting, de 41 anos, foi encontrado carbonizado em um terreno na zona sul de São Paulo. Ele estava desaparecido desde o último sábado (22), quando foi visto pela última vez saindo de casa, na região do Campo Belo. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.

O veículo da vítima, modelo Jeep Renegade cinza, foi localizado na segunda-feira (24), parado em uma rua do bairro Jardim Ângela. O carro foi encontrado a cerca de 30 quilômetros de onde Fábio morava com o marido, segundo informações da CNN.

O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) já investigava, na mesma área, a descoberta de um corpo carbonizado encontrado em um terreno próximo a uma escola pública. O corpo foi reconhecido por familiares.

Nas redes sociais, o companheiro do professor havia registrado o desaparecimento, relatando que saiu para uma festa por volta das 23h e que, ao retornar, às 7h do dia seguinte, Fábio não estava mais no apartamento. O sepultamento aconteceu na quarta-feira (26), no Cemitério Municipal de Vinhedo, no interior de São Paulo.

A Bilingual Minds, consultoria em ensino bilíngue, lamentou a morte. Homenagem ao nosso querido e brilhante professor de Inglês Jurídico, Fábio Schlichting, uma enorme perda como profissional e como ser humano. Atencioso e dedicado, ético e generoso, fará muita falta... Nossos sentimentos à família e amigos", disse.