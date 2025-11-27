VIGILÂNCIA

Anvisa manda recolher sabão líquido da Ypê por contaminação com bactéria; veja quais produtos

Anúncio foi feito pela agência nesta quinta-feira (27)

Monique Lobo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:55

Máquina de lavar roupa Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de alguns lotes de sabão líquido para lavar roupa das marcas Ypê e Tixan Ypê, nesta quinta-feira (27), após a identificação de contaminação microbiológica nos produtos.

Segundo a agência, análises conduzidas pela própria fabricante, a empresa Química Amparo Ltda, apontaram a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa. Essa bactéria pode causar diversas doenças e é uma das principais causadoras de infecções hospitalares.

Veja os produtos que terão lotes recolhidos 1 de 3

Foram recolhidos lotes dos produtos: Lava Roupas Líquido Ypê Express (lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011), Lava roupas líquido Tixan Ypê (lotes 254031 e 193021), e Lava Roupas Líquido Ypê Power Act (lotes 190021, 223021 e 228031).

A entidade orientou que os consumidores que possuam produtos desses lotes especificados devem entrar em contato com o SAC da empresa. Além disso, as vigilâncias sanitárias locais devem adotar as medidas necessárias para impedir a circulação dos lotes dos produtos citados.