Anvisa manda recolher sabão líquido da Ypê por contaminação com bactéria; veja quais produtos

Monique Lobo
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:55
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de alguns lotes de sabão líquido para lavar roupa das marcas Ypê e Tixan Ypê, nesta quinta-feira (27), após a identificação de contaminação microbiológica nos produtos.
Segundo a agência, análises conduzidas pela própria fabricante, a empresa Química Amparo Ltda, apontaram a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa. Essa bactéria pode causar diversas doenças e é uma das principais causadoras de infecções hospitalares.
Veja os produtos que terão lotes recolhidos
Foram recolhidos lotes dos produtos: Lava Roupas Líquido Ypê Express (lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011), Lava roupas líquido Tixan Ypê (lotes 254031 e 193021), e Lava Roupas Líquido Ypê Power Act (lotes 190021, 223021 e 228031).
A entidade orientou que os consumidores que possuam produtos desses lotes especificados devem entrar em contato com o SAC da empresa. Além disso, as vigilâncias sanitárias locais devem adotar as medidas necessárias para impedir a circulação dos lotes dos produtos citados.
Em nota, publicada nas redes sociais da Ypê, a empresa afirmou que "quando uma empresa que faz milhões de produtos é comprometida com qualidade, ela testa [...] Mas nem sempre tudo sai como esperado". A empresa ainda informou que mesmo com um risco minimizado pelas características normais de utilização de um lava-roupas, vai recolher os produtos.