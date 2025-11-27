Acesse sua conta
Anvisa manda recolher sabão líquido da Ypê por contaminação com bactéria; veja quais produtos

Anúncio foi feito pela agência nesta quinta-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:55

Máquina de lavar roupa
Máquina de lavar roupa Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de alguns lotes de sabão líquido para lavar roupa das marcas Ypê e Tixan Ypê, nesta quinta-feira (27), após a identificação de contaminação microbiológica nos produtos.

Segundo a agência, análises conduzidas pela própria fabricante, a empresa Química Amparo Ltda, apontaram a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa. Essa bactéria pode causar diversas doenças e é uma das principais causadoras de infecções hospitalares.

Veja os produtos que terão lotes recolhidos

Lava Roupas Líquido Ypê Express por Reprodução
Lava roupas líquido Tixan Ypê por Reprodução
Lava Roupas Líquido Ypê Power Act por Reprodução
1 de 3
Lava Roupas Líquido Ypê Express por Reprodução

Foram recolhidos lotes dos produtos: Lava Roupas Líquido Ypê Express (lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011), Lava roupas líquido Tixan Ypê (lotes 254031 e 193021), e Lava Roupas Líquido Ypê Power Act (lotes 190021, 223021 e 228031).

A entidade orientou que os consumidores que possuam produtos desses lotes especificados devem entrar em contato com o SAC da empresa. Além disso, as vigilâncias sanitárias locais devem adotar as medidas necessárias para impedir a circulação dos lotes dos produtos citados.

Em nota, publicada nas redes sociais da Ypê, a empresa afirmou que "quando uma empresa que faz milhões de produtos é comprometida com qualidade, ela testa [...] Mas nem sempre tudo sai como esperado". A empresa ainda informou que mesmo com um risco minimizado pelas características normais de utilização de um lava-roupas, vai recolher os produtos.

Tags:

Roupas Anvisa Contaminação Sabão Ypê Tixan ypê

