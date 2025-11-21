Acesse sua conta
Anvisa publica lista de canetas emagrecedoras proibidas no Brasil; confira

Medicamentos não possuem registro sanitário e não tiveram qualidade, eficácia e segurança de uso avaliados no país

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:27

canetas emagrecedoras
Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou diversas resoluções proibindo a fabricação, distribuição, importação, comercialização, propaganda e uso de medicamentos injetáveis, conhecidos popularmente como “canetas emagrecedoras”. Segundo a entidade, estão proibidos os produtos sem registro sanitário na Anvisa, que não tiveram qualidade, eficácia e segurança de uso avaliados no Brasil.

Até o momento, as resoluções publicadas se aplicam aos produtos T.G. 5 (RE 4030) ; Lipoless (RE 3676) ; Lipoless Eticos (RE 4641), Tirzazep Royal Pharmaceuticals (RE 4641) e T.G. Indufar (RE 4641). Confira a lista completa na galeria abaixo. 

As medidas foram motivadas, segundo a Agência, pelo aumento das evidências de propaganda e comercialização irregulares, inclusive na internet. 

Medicamentos sem registro no Brasil só podem ser importados de forma excepcional e para uso exclusivamente pessoal, mediante prescrição médica e o cumprimento de requisitos adicionais. Porém, nos casos em que a Anvisa publica proibição específica, a importação, por qualquer modalidade, também fica suspensa.

"Nenhum medicamento pode ser comercializado no Brasil com orientações ou bula em língua estrangeira, o que implica em riscos aos pacientes, como dificuldade de compreensão para o paciente e erros de administração. Ainda, casos eventuais de falsificação, adulteração ou produto clandestino fogem à governabilidade brasileira em razão do produto estar sob regulação de outros países", detalha a Anvisa. 

