Anvisa proíbe suplemento para emagrecimento após reações adversas graves

Medida foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 10

  • Yan Inácio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 16:16

Ki-Fit-Turbo promete auxiliar no emagrecimento Crédito: Reprodução/Mercado Livre

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do suplemento para emagrecimento Ki-Fit Turbo após relatos de efeitos adversos graves. A medida foi publicada no Diário Oficial da União no dia 10 de novembro.

Segundo a decisão, o produto tem composição desconhecida e gerou efeitos adversos como taquicardia, desconforto torácico, náuseas, vômitos e diarreia. Além disso, a venda era associada a propriedades terapêuticas — o emagrecimento — não aprovadas pela agência reguladora.

A Anvisa ressaltou que a medida não vale para o produto de nome similar, Ki-Fit-Turbo, fabricado pela empresa GVL INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME e distribuído pela empresa FORMULA COMMERCE DIGITAL LTDA.

É possível encontrar o produto alvo da determinação em diversos e-commerces como Mercado Livre, por preços a partir de R$ 130.

