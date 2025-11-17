SAÚDE

Anvisa proíbe suplemento para emagrecimento após reações adversas graves

Medida foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 10

Yan Inácio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 16:16

Ki-Fit-Turbo promete auxiliar no emagrecimento Crédito: Reprodução/Mercado Livre

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do suplemento para emagrecimento Ki-Fit Turbo após relatos de efeitos adversos graves. A medida foi publicada no Diário Oficial da União no dia 10 de novembro.

Segundo a decisão, o produto tem composição desconhecida e gerou efeitos adversos como taquicardia, desconforto torácico, náuseas, vômitos e diarreia. Além disso, a venda era associada a propriedades terapêuticas — o emagrecimento — não aprovadas pela agência reguladora.

Alguns dos produtos que foram suspensos pela Anvisa 1 de 7

A Anvisa ressaltou que a medida não vale para o produto de nome similar, Ki-Fit-Turbo, fabricado pela empresa GVL INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME e distribuído pela empresa FORMULA COMMERCE DIGITAL LTDA.