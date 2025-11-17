Anvisa proíbe suplemento para emagrecimento após reações adversas graves

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 16:16
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do suplemento para emagrecimento Ki-Fit Turbo após relatos de efeitos adversos graves. A medida foi publicada no Diário Oficial da União no dia 10 de novembro.
Segundo a decisão, o produto tem composição desconhecida e gerou efeitos adversos como taquicardia, desconforto torácico, náuseas, vômitos e diarreia. Além disso, a venda era associada a propriedades terapêuticas — o emagrecimento — não aprovadas pela agência reguladora.
Alguns dos produtos que foram suspensos pela Anvisa
A Anvisa ressaltou que a medida não vale para o produto de nome similar, Ki-Fit-Turbo, fabricado pela empresa GVL INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME e distribuído pela empresa FORMULA COMMERCE DIGITAL LTDA.
É possível encontrar o produto alvo da determinação em diversos e-commerces como Mercado Livre, por preços a partir de R$ 130.