Apae de Salvador elege nova diretoria em votação nesta segunda (17)

Monique Lobo
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 18:37
A nova diretoria da Apae de Salvador foi eleita na manhã desta segunda-feira (17), na sede da instituição, no bairro da Pituba.
Cláudia Rêgo, que exerce a função de vice-presidente na atual gestão, foi eleita presidente e estará à frente da insituição no triênio 2026-2028. Ela vai suceder Derval Evangelista, que conclui seu segundo mandato, estando há seis anos à frente da Apae de Salvador.
Nova diretoria da Apae de Salvador
“Assumir a presidência da Apae de Salvador é, acima de tudo, uma missão de amor e compromisso com a inclusão. Nosso propósito é seguir fortalecendo o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, com foco no acolhimento, na autonomia e na valorização das pessoas com deficiência e de suas famílias”, destacou Cláudia Rêgo.
A chapa eleita, “Acreditar tem o poder de transformar”, é composta por: Claudia Carla de Azevedo Brunelli Rêgo, presidente; Pablo Martins Vieira, vice-presidente; Ademário Galvão Spínola, 1º diretor financeiro; Natanael de Oliveira Soares, 2º diretor financeiro; Mônica dos Reis Lyra Di Veneri Braga, 1ª diretora secretária; Eunalene de Jesus Oliveira, 2ª diretora secretária; Oldina Mendes da Silva, diretora social; e Domingas de Souza Santos, diretora de patrimônio.
O Conselho de Administração é formado pelos conselheiros Derval Freire Evangelista, Vanessa de Assis Prata, Janaína Anjos Pereira, Georgina Pinho Teixeira, Orlando Nery dos Santos e Margarida Raimunda da Cruz Santos. Já o Conselho Fiscal conta com Antônio José dos Anjos Brito, Maria Isabel Spínola Concha, Carlos Roberto de Sousa Andrade, Risalva Fagundes Cotrim Telles, Roselene Cássia de Alencar Silva e Jandira José dos Santos.
No mesmo dia, também foram eleitos os autodefensores Pedro Henrique Queiroz e Ana Carolina Prata Mota, usuários da Apae de Salvador, escolhidos por meio de votação direta, pelos colegas matriculados em programas da instituição, para os representarem ativamente como porta-vozes da causa da Apae.
A solenidade de posse da nova diretoria ocorrerá no dia 8 de janeiro de 2026.