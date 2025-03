INCLUSÃO

Crianças da APAE visitam exposição fotográfica no metrô de Salvador

Ação aconteceu nesta sexta-feira (21), que celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down

Larissa Almeida

Publicado em 21 de março de 2025 às 21:22

Crianças da APAE visitam metrô Crédito: Ulisses Dumas/Divulgação

No Dia Internacional da Síndrome de Down, um grupo de 30 crianças e adolescentes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) participou de uma experiência inclusiva durante visita a uma exposição fotográfica no metrô de Salvador. O embarque aconteceu na Estação Bom Juá, em um vagão reservado exclusivamente para esses visitantes, com destino à Estação da Lapa, na manhã desta sexta-feira (21). >

A exposição "Encantos do Olhar", inaugurada nesta sexta e em cartaz até 20 de abril na Estação Rodoviária, apresenta imagens de 13 pessoas com Síndrome de Down, capturadas pelo olhar do fotógrafo Ulisses Dumas. A mostra convida à reflexão sobre acessibilidade, pertencimento e valorização das diferenças em um espaço democrático como o metrô. >

Entre os retratados está Alicia Dessa, 14 anos, influenciadora digital, que se emocionou ao ver sua imagem na exposição. "Gosto de dançar, comer pizza, ir para a academia e sou muito feliz com a minha vida", compartilhou Alicia ao admirar sua fotografia exposta no painel. >

Alicia Dessa Crédito: Ulisses Dumas/Divulgação

Ivana Nascimento, coordenadora de Responsabilidade Social da Plataforma Mobilidade do Grupo CCR, destacou a importância da ação. “O metrô é um espaço de todos, e essa iniciativa reforça que inclusão não é apenas um conceito, mas uma prática diária da concessionária. Seja por meio da arte ou da vivência diária, é imprescindível criar ambientes que respeitem e acolham a diversidade. No metrô, onde histórias se encontram, defendemos que acessibilidade e pertencimento devem fazer parte do caminho de cada pessoa”, enfatizou. >

Para Vinicius Aderne, gestor de Reabilitação da APAE, a iniciativa amplia a importância da participação ativa das pessoas com Síndrome de Down na sociedade. "É essencial que a presença delas seja naturalizada em todos os espaços e atividades do dia a dia. Realizar essa exposição na Estação Rodoviária, um local de grande circulação, torna a ação ainda mais relevante para esse público, que busca ter seus direitos reconhecidos e respeitados”, disse. >