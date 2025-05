PROBLEMAS

Sindicato teme que fábrica da BYD na Bahia vire centro de distribuição: 'Produção é zero'

"A condição aqui é mais como centro de distribuição de peças do que uma fábrica, em que o custo vai ser maior. A gente ligou o sinal de alerta", reclama presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari

Apesar da promessa da BYD em iniciar a montagem de veículos em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), há quem desconfie do compromisso firmado. O Sindicato dos Metalúrgicos do município, por exemplo, solicitou uma reunião com os representantes da empresa por temor de que a fábrica prometida pela montadora se torne apenas uma fábrica de distribuição de peças no estado. >