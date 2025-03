DISPUTA

BYD reafirma que terá centro de pesquisa na Bahia, mas estuda expansão para o Rio

A montadora já mantém um centro de pesquisa em funcionamento em Campinas (SP)



21 de março de 2025

A BYD reafirmou, nesta sexta-feira (21), a intenção de construir um Centro de Pesquisa e Inovação Automativa na Bahia. A informação foi divulgada depois do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, revelar que pretendia levar o centro para o Rio. Segundo a montadora chinesa, há estudos para expansão para o Rio, mas isso não afetaria o planejamento para a Bahia. A empresa reafirmou que pretende transformar o estado em um polo tecnológico de referência, posicionando-o como o "Vale do Silício da América do Sul".>

A montadora já mantém um centro de pesquisa em funcionamento em Campinas (SP), onde foram investidos mais de R$ 65 milhões, e anunciou a criação de um Centro de Pesquisa e Inovação Automotiva na Bahia ainda em 2023. Não há detalhes sobre quando vai começar a implantação do centro, que deve ser construído em Salvador. >

O centro no Rio seria "para outras frentes de negócios", segundo a BYD. "Essa iniciativa demonstra a visão estratégica da empresa em diversificar suas atividades e contribuir para o avanço tecnológico em diferentes estados do país", diz a nota. >

Leia a íntegra:>

A BYD reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do Brasil e, em particular, com a revitalização econômica de Camaçari (BA). A empresa já possui um centro de pesquisa em funcionamento em Campinas-SP, onde já foram investidos mais de R$ 65 milhões, e vai criar um Centro de Pesquisa e Inovação Automotiva na Bahia, para transformar o estado em um polo tecnológico de referência, o Vale do Silício da América do Sul.>

Além disso, a BYD estuda a possibilidade de estabelecer outro Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em inovação para outras frentes de negócios no Rio de Janeiro. Essa iniciativa demonstra a visão estratégica da empresa em diversificar suas atividades e contribuir para o avanço tecnológico em diferentes estados do país.>

Negociação no Rio>

A nota da BYD foi divulgada após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciar, na quinta-feira (20), que está em negociações para trazer o braço de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da montadora para a capital fluminense. Paes afirmou que se reunirá com representantes da empresa na próxima terça-feira (25) para discutir o assunto. "Eles estão fazendo a fábrica na Bahia, mas têm uma obrigação grande de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Estamos tentando trazer toda a parte de P&D deles para o Rio de Janeiro", disse Paes.>

Em outubro de 2023, durante o lançamento da construção de sua fábrica em Camaçari, a empresa havia anunciado a instalação de um centro de pesquisa em Salvador, com foco no desenvolvimento de tecnologias para motores híbridos flex, capazes de combinar etanol com motores elétricos. Na ocasião, o CEO da empresa, Wang Chuanfu, destacou a intenção de transformar Salvador e a Bahia em um hub de inovação global. >