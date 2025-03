AUTOS

BYD lança plataforma de recarga rápida para carros elétricos em 5 minutos

A BYD apresentou oficialmente a Super e-Plataform, uma inovação que redefine os padrões de mobilidade elétrica. Com uma potência de carregamento de 1 megawatt (1.000 kW) e velocidade máxima de 2 quilômetros por segundo, a plataforma é a mais rápida do mundo para veículos produzidos em massa. Em apenas 5 minutos de recarga, tempo equivalente ao de um abastecimento de gasolina, é possível alcançar uma autonomia de 400 km, segundo a empresa.>

Wang Chuanfu, Presidente e CEO da BYD, destacou durante o lançamento que "a solução definitiva é fazer com que o carregamento seja tão rápido quanto abastecer um carro a gasolina". Para isso, a empresa desenvolveu uma bateria de carregamento ultrarrápido, com canais especiais que reduzem a resistência interna em 50%, permitindo uma corrente de 1.000 amperes e uma taxa de carregamento de 10C, ambos recordes mundiais. >

Além da bateria, a BYD revelou o primeiro motor de 30.000 RPM em produção em massa, que aumenta a velocidade do veículo enquanto reduz peso e tamanho, elevando a densidade de potência. A empresa também apresentou uma nova geração de chips de SiC, com tensão nominal de até 1.500V, os primeiros do setor automotivo com essa capacidade. >