ÚLTIMO ATO

Brasileiro morre afogado ao salvar menina de 12 anos em reservatório nos EUA

Ele conseguiu colocar garota em uma boia antes de ser levado pela água

O brasileiro Daniel Braga Figueiredo, de 31 anos, que morreu afogado no último sábado em Utah, nos Estados Unidos, conseguiu colocar uma menina de 12 anos de volta em um equipamento inflável pouco antes de desaparecer sob a água. A informação foi confirmada pelo Gabinete do Xerife do Condado de Utah. >