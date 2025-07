GUERRA TARIFÁRIA

Trump diz que taxou o Brasil 'porque pode fazer isso' e que quer 'dinheiro entrando' nos EUA

Presidente dos Estados Unidos diz que taxas vão incentivar a indústria americana

O presidente Donald Trump , afirmou, nesta terça-feira (15), que impôs taxas de 50% para a importação de produtos brasileiros nos Estados Unidos “porque pode fazer isso” e que quer “dinheiro entrando” no país norte-americano. >

“Estamos fazendo isso por que eu posso. Ninguém mais conseguiria fazer. Temos tarifas em vigor porque queremos tarifas e queremos que o dinheiro entre nos Estados Unidos”, disse Trump, quando perguntado sobre o superávit de importações americanas em relação ao Brasil. Segundo Trump, além do “dinheiro que entra”, as taxações ao Brasil também vão incentivar a indústria americana a fabricar no próprio país e “isso gera emprego”.>