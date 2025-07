ATLAS/BLOOMBERG

Aprovação de Lula cresce após tarifaço de Trump, aponta pesquisa

Decisão do presidente dos EUA é vista como injusta por maioria, enquanto governo Lula ganha respaldo na política externa e na condução da crise

A popularidade do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou alta após a decisão do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de estabelecer uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Segundo levantamento Atlas/Bloomberg divulgado nesta terça-feira (15), 49,7% dos entrevistados aprovam a gestão petista, ante 47,3% na pesquisa anterior, realizada em junho.>

O índice de desaprovação, por sua vez, recuou ligeiramente, passando de 51,8% para 50,3%. A pesquisa ouviu 2.841 pessoas com mais de 16 anos por meio remoto, entre os dias 11 e 13 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.>

A condução da política externa pelo governo Lula também recebeu avaliação positiva: 60,2% aprovam essa área da gestão, enquanto 38,9% desaprovam. Quando comparada ao governo anterior, a atual administração é vista como mais representativa do país no cenário internacional por 61,1% dos entrevistados. Apenas 38,8% consideram que Jair Bolsonaro desempenhava esse papel de forma mais eficaz.>

A pesquisa investigou ainda as percepções sobre os motivos por trás da medida. Para 40,9% dos entrevistados, a motivação principal foi uma retaliação à participação do Brasil no Brics. Outros 36,9% acreditam que a decisão está ligada à atuação da família Bolsonaro, enquanto 16,8% associam a medida a decisões do Supremo Tribunal Federal em relação às redes sociais americanas. Apenas 3,5% veem a ação como parte de um esforço legítimo para favorecer os Estados Unidos no comércio bilateral.>