CRIME

Mãe e filha são salvas de cárcere após jogarem bilhetes para vizinho

Pedido de ajuda foi jogado pela sacada do apartamento onde elas estavam e foi encontrado por um morador

Mantidas em cárcere privado por dois dias, mãe e filha foram resgatadas após conseguirem escrever bilhetes pedindo por socorro, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR). As duas jogaram os recados pela sacada do apartamento em que estavam presas e um deles foi encontrado por um vizinho. >

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, foram escritos quatro bilhetes entre a noite de sexta-feira (11) e a madrugada de sábado (12), no momento em que o suspeito, um conhecido da família, identificado como Glauber Gandra Severino, dormia.>