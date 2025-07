SÃO PAULO

Fisiculturista é preso após agredir namorada médica, que foi parar na UTI

Agressor teria partido para cima dela após flagrar conversas em celular

Carol Neves

Publicado em 15 de julho de 2025 às 13:28

Fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro Crédito: Reprodução

O fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro, preso após espancar a namorada em um apartamento em Moema, bairro de luxo de São Paulo, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva após audiência de custódia realizada nesta terça-feira (15), conforme informou o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). >

O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (14). Pedro fugiu para Santos, mas foi localizado e preso. A vítima, uma médica de 27 anos, foi socorrida e levada ao hospital, onde permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) internada em estado grave. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.>

O juiz Diego De Alencar Salazar Primo, do Foro de Santos, decidiu pela conversão da prisão, citando que "o modus operandi denota covardia, descontrole emocional e periculosidade concreta por parte do custodiado, homem fisiculturista de robusto porte físico, que teria socado intensamente o rosto de sua namorada". A decisão seguiu o pedido do Ministério Público, que argumentou pela necessidade da medida.>

O magistrado também avaliou que soltar o acusado representaria risco à ordem pública. "Eventuais medidas cautelares alternativas não serviriam com eficácia a esses fins, na medida em que não vinculariam suficientemente o custodiado ao processo, não promoveriam o seu afastamento do convívio social nem garantiriam efetiva proteção da vítima, é imperiosa a conversão do flagrante em preventiva", afirmou Salazar Primo, de acordo com o G1.>

Motivo fútil>

Pedro foi preso na Avenida Presidente Wilson, em Santos, no mesmo dia do crime. Segundo o 1° Tenente PM Eduardo Assagra, ele não reagiu durante a abordagem. "No momento da prisão, ele não esboçou reação e cooperou com a equipe policial", disse.>

De acordo com a delegada Deborah Lázaro, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos, o acusado agrediu a vítima após descobrir mensagens íntimas enviadas por ela a outro homem. "Ele teria visto no celular da vítima conversas com um rapaz e, ao mesmo tempo, encaminhamento de nudes para esse rapaz (...) É uma pena né? São dois jovens e por motivo muito fútil", declarou a delegada em entrevista à TV Tribuna.>