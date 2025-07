'HOMEM BOM'

Trump defende Bolsonaro, mas nega que seja amigo do ex-presidente

Donald Trump questionou sobre quando seria o julgamento do ex-presidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro "não é como um amigo", mas sim um conhecido, ao responder a perguntas de repórteres antes de embarcar de Washington para Pittsburgh, nesta terça-feira (15). >

"Bolsonaro não é como amigo meu. Ele é alguém que conheço". Trump questionou sobre quando seria o julgamento do ex-presidente aos repórteres, enquanto seguiu defendendo Bolsonaro. "Bolsonaro é um homem bom, não é desonesto", disse. "Bolsonaro lutou muito pelo Brasil. É um homem respeitado", afirmou.>

Na última quarta-feira (9), o país americano anunciou a imposição de tarifas de 50% a produtos brasileiros, que devem entrar em vigor no próximo dia 1º de agosto. Em carta, Trump associou a adoção das taxas diretamente aos processos em que Bolsonaro é réu. A Procuradoria Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), na quarta-feira (14), a condenação do ex-presidente pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.>