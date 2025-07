TARIFAÇO

Brasileiros invadem perfil de Trump após anúncio de taxas: ‘O Brasil é soberano’

Presidente dos Estados Unidos restringiu os comentários em suas postagens



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 10 de julho de 2025 às 12:54

Donald Trump durante pronunciamento Crédito: Divulgação

Após Donald Trump anunciar a tarifação de 50% sob produtos do Brasil exportados aos Estados Unidos, diversos brasileiros invadiram o perfil do presidente americano e teceram críticas à decisão. >

Mensagens como “Deixe o Brasil em paz” e “O Brasil é soberano” foram publicadas no perfil oficial do presidente dos EUA. Após a enxurrada de publicações, Trump restringiu os comentários em suas postagens. >

"O Brasil é soberano, você não tem direito sobre o Brasil", diz uma usuária do Instagram. "O Brasil não é seu quintal. Só pra você lembrar do nosso hino: 'Conseguimos conquistar com braço forte', 'desafia o nosso peito a própria morte', 'gigante pela própria natureza'", escreveu outro usuário.>

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira (9), em que anuncia a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras ao país norte-americano. Segundo Trump, as tarifas passam a valer a partir do dia 1º de agosto. >

"A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta", afirmou o presidente norte-americano.>

No documento, Trump cita o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, para justificar o ataque ao país. Ele também citou ordens do STF emitidas contra apoiadores do ex-presidente brasileiro que mantêm residência nos Estados Unidos.>

"A forma como o Brasil tem tratado o ex-Presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma Caça às Bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!", escreveu Trump, usando as maiúsculas.>