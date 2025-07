DESESPERO

Brasileira está desparecida há 20 dias em Portugal: ‘Minha mãe nem tem mais lágrimas para chorar’

Francisca Maria Santos trabalhava em um restaurante em Tabuaço, no distrito de Viseu

Uma brasileira de 44 anos, identificada como Francisca Maria Santos, está desaparecida há 20 dias em Portugal. Natural do Maranhão, ela trabalhava em um restaurante em Tabuaço, no distrito de Viseu. As informações são do jornal O Globo. >