INSEGURANÇA

Morador é feito refém por integrante de facção no Vale das Pedrinhas

Suspeito foi capturado pela polícia na manhã desta quinta-feira (10)

Millena Marques

Publicado em 10 de julho de 2025 às 09:02

Operação acontece no Complexo do Nordeste de Amaralina Crédito: SSP/Divulgação

Um morador foi feito refém por um integrante de facção no Vale das Pedrinhas, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. O suspeito foi capturado pela pelas Forças Estaduais e Federais durante a Operação Circuito Fechado, nesta quinta-feira (10). >

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SPP-BA), pistola, carregador, munições e drogas foram localizados por equipes da Polícias Militar, Civil e Federal. >

O criminoso tentou fugir durante a operação, entrou uma residência e chegou a fazer um morador refém. O integrante de facção e os materiais apreendidos foram apresentados na unidade 3D da Polícia Civil, no bairro de Itapuã. >

Operação Circuito Fechado

Norteada pelas Agências de Inteligência das Forças Estaduais e Federais, a Operação Circuito Fechado cumpriu 12 mandados de prisão contra integrantes de uma facção. Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública seguem com as ações intensificadas, nesta quinta-feira (10). >

Cinco foragidos da Justiça foram capturados no Nordeste de Amaralina. Pistola, carregador, munições, drogas e roupas camufladas foram apreendidos. Em Portão, um mandado foi cumprido contra o líder de uma facção com atuação no bairro de Ondina. >

As outras seis ordens da Justiça foram cumpridas nos presídios de Salvador e de Lauro de Freitas, contra traficantes e homicidas que continuavam determinado crimes.>