DECISÃO

Justiça determina que Embasa não interrompa fornecimento de água em sistema do Senhor do Bonfim

Tubulação faz parte do primeiro sistema de abastecimento da cidade

A Justiça determinou, a pedido do Ministério Público do Estado da Bahia, que a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) não impeça o fornecimento de água na rede do sistema da Ferrovia Leste Brasileiro, em Senhor do Bonfim, no centro norte baiano. De acordo com o promotor Felipe Pazzola, autor da ação, a tubulação faz parte do primeiro sistema de abastecimento da cidade e “a comunidade local investiu recursos e trabalho ao longo de décadas para a manutenção e ampliação do sistema, que serve inclusive como suporte para o combate a períodos de seca na região”. >