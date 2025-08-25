SUSTENTABILIDADE

Prefeitura instala novos coletores para descarte de roupas, calçados e acessórios; saiba onde

Ao todo, são 20 novos contêineres do Projeto Repense Reuse

Monique Lobo

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 20:38

Instalação de novos contêineres do Projeto Repense Reuse Crédito: Bruno Concha/Secom

Para marcar o Dia Mundial do Second Hand, ou Dia Mundial da "Segunda mão", que destaca a importância da reutilização de roupas, calçados e acessórios como prática de consumo consciente, a Prefeitura de Salvador instalou, nesta segunda-feira (25), novos 20 contêineres do Projeto Repense Reuse, localizados em áreas ao ar livre espalhadas pela cidade. A ação foi feita em parceria com a organização Humana Brasil.

Dos 150 coletores implantados no município, desde 2021, 45 estão em praças e parques, sendo administrados pela Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis).

Confira os novos coletores do Projeto Repense Reuse instalados em Salvador 1 de 5

“É um projeto que está dentro da lógica da economia circular, ou seja, estimula as pessoas a fazerem a doação dessas roupas usadas. Atualmente, o resíduo têxtil é o mais poluidor do nosso ecossistema, então, na medida em que a gente recepciona esses resíduos, a gente está dando uma melhor destinação para eles e cuidando do nosso meio ambiente”, pontuou Walter Pinto Júnior, subsecretário da Secis.

Segundo o gestor, a instalação foi realizada em um momento bastante oportuno. “Aproveitamos o 25 de agosto, data em que o mundo todo lembra do consumo consciente, para ampliar essa iniciativa que convida os soteropolitanos a se conscientizarem”, frisou.

Aproveitamento

Com a iniciativa, lançada há quatro anos, 42 mil kg de têxteis pós-consumo deixaram de ir para lixões ou aterros através dos pontos públicos da Secis em Salvador. Além da redução da poluição, a iniciativa economiza recursos naturais como água e energia, e contribui diretamente com projetos sociais em Salvador.

Responsável por acompanhar a implementação dos contêineres em Salvador, a executiva da Humana Brasil, Cláudia Andrade, explica como funciona o Projeto Repense Reuse. “É a primeira iniciativa do tipo no Brasil e segue modelos sustentáveis, já consolidados na Europa, América do Norte e África. A cada 50 kg de roupas doadas, evita-se o uso de 300 mil litros de água, 15 kg de inseticidas e 30 kg de fertilizantes, além da emissão de 180 kg de CO2”, detalhou.

Segundo ela, o apoio entre a ONG e a Prefeitura de Salvador é fundamental para a ampliação da política pública limpa e sustentável. “Essa parceria é fundamental porque solidifica mais o projeto. Agora, temos mais contêineres em praças públicas e parques, tornando-os mais acessíveis à população. Nosso objetivo é trabalhar a coleta do têxtil pós-consumo. É mostrar à população sobre a necessidade de descartar de forma consciente, e todo esse incentivo fomenta a economia circular no município de Salvador”, concluiu a executiva.

Capacitação

O projeto também inclui ações de capacitação profissional, promovendo oficinas de costura e confecção de acessórios para pessoas em situação de vulnerabilidade.

As peças doadas passam por um processo de triagem e são direcionadas às lojas Humana, localizadas em Itapuã e Piedade, onde são vendidas com preços acessíveis, a partir de R$ 3, incentivando o consumo consciente. Os recursos gerados financiam hoje seis projetos comunitários em Salvador.

Veja onde ficam os novos pontos:

Ondina - Av. Milton Santos, 392 - Ondina

R. Prof. Sabino Silva, 942 - Jardim Apipema

Praça Oscar Hilario - Av. Centenário - Chame-Chame

R. Manuel Dias de Morais, 22 - Ondina

L. da Graça - Graça

Praça Vale dos Rios, Stiep

Praça Gustavo Fernandes - Patamares

Praça de Stella Maris - Alameda Praia de Guarapari

Praça Segredos de Itapuã - Rua Dias Gomes com a rua Guaraçaima - Piatã

Praça Jair Leite - STIEP

Praça Nilo Sampaio Magalhães - Jardim Armação

Santo Antônio Além do Carmo - Largo do Santo Antônio

Largo do Papagaio - Ribeira

Rua do Pilar - Comércio

Ogunjá - R. Urbino de Águiar, 401- Acupe de Brotas

Praça Caramuru, 2 - Rio Vermelho

Praça Nossa Senhora Aparecida, Rua Cristiano Buys - Cabula

Praça Fernando Almeida da Rocha (Fernandão) - Vila Laura

Rua Farol de Itapuã - Itapuã