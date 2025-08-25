Uesb abre concurso para professor efetivo com salário de até R$ 9 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 20:47
Começam no próximo dia 3 de setembro as inscrições no concurso público de provas e títulos para Professor Assistente A na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).
Podem participar candidatos graduados em Ciências Contábeis, com pós-graduação na área. A vaga disponível é lotada no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCSA), no campus de Vitória da Conquista, com carga horária de 40h. O salário pode chegar a R$ 9.016,38 - para quem tiver o título de doutor.
Segundo o edital 282/2025, o período de inscrições vai até 18 de setembro, pela internet, neste link. A taxa é de R$ 200 e poderá ser paga até 19 de setembro. Para assegurar o direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição, o interessado deverá apresentar requerimento, nos dias 3 e 4 de setembro, exclusivamente pelo link disponível.
O concurso público para a classe de Professor Assistente constará de provas de caráter eliminatório e classificatório, sendo provas escrita, didática e de títulos, no campus de Vitória da Conquista. A prova escrita está marcada para o dia 21 de outubro.