Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uesb abre concurso para professor efetivo com salário de até R$ 9 mil

Inscrições podem ser feitas de 3 a 18 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 20:47

Fachada da Uesb
Uesb Crédito: Divulgação

Começam no próximo dia 3 de setembro as inscrições no concurso público de provas e títulos para Professor Assistente A na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).

Podem participar candidatos graduados em Ciências Contábeis, com pós-graduação na área. A vaga disponível é lotada no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCSA), no campus de Vitória da Conquista, com carga horária de 40h. O salário pode chegar a R$ 9.016,38 - para quem tiver o título de doutor.

Segundo o edital 282/2025, o período de inscrições vai até 18 de setembro, pela internet, neste link. A taxa é de R$ 200 e poderá ser paga até 19 de setembro. Para assegurar o direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição, o interessado deverá apresentar requerimento, nos dias 3 e 4 de setembro, exclusivamente pelo link disponível.

O concurso público para a classe de Professor Assistente constará de provas de caráter eliminatório e classificatório, sendo provas escrita, didática e de títulos, no campus de Vitória da Conquista. A prova escrita está marcada para o dia 21 de outubro.

Mais recentes

Imagem - Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce dobrará número de leitos de UTI em Salvador

Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce dobrará número de leitos de UTI em Salvador
Imagem - Obra de R$10 milhões entrega creche com energia solar e 300 vagas em Paripe

Obra de R$10 milhões entrega creche com energia solar e 300 vagas em Paripe
Imagem - Líder de grupo criminoso envolvido em crimes patrimoniais é preso em Salvador

Líder de grupo criminoso envolvido em crimes patrimoniais é preso em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua