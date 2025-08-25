SALVADOR

Procon fará atendimento no metrô a partir desta terça-feira (26); confira serviços

Ação é uma parceria com a CCR Metrô Bahia e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur)

Tharsila Prates

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 22:14

Ação itinerante promove cidadania e acesso à justiça na Rodoviária, primeira estação a receber projeto inédito Crédito: Divulgação

A partir desta terça (26) até o dia 28, o Procon da Bahia inicia a ação itinerante “Procon em Movimento” nas estações de metrô de Salvador e Lauro de Freitas. A parceria inédita com a CCR Metrô Bahia e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur) levará atendimento à população que circula no sistema, começando pela estação Rodoviária, por onde transitam mais de 30 mil pessoas por dia.

O atendimento do Procon, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), será das 8h às 16h, em um stand montado no local.

Os passageiros poderão aproveitar o trajeto para registrar reclamações, renegociar dívidas, tirar dúvidas, fazer consultas e solicitar orientações. Equipes especializadas estarão no local, prestando atendimento e distribuindo materiais informativos e educativos.

“A proximidade com a população, especialmente com quem depende diariamente do transporte público, é uma forma concreta de fortalecer o acesso à Justiça a quem mais precisa, contribuindo para prevenir conflitos nas relações de consumo e ampliar o alcance dos serviços do Procon diretamente onde as pessoas estão”, afirma Tiago Venâncio, superintendente do Procon-BA.

Para o diretor do Metrô Bahia, Júlio Freitas, a iniciativa reforça o modal como um espaço de serviços para os mais de 400 mil clientes que circulam diariamente pelas estações.

A secretária Estadual de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, acredita que levar o Procon para a estação Rodoviária é um ato de justiça social. "Estamos garantindo que o direito do consumidor seja uma realidade para todos, sem burocracia."

Serviço:

O quê: Atendimento “Procon em Movimento”

Onde: Estação Rodoviária de Metrô