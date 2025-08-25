Procon fará atendimento no metrô a partir desta terça-feira (26); confira serviços

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 22:14
A partir desta terça (26) até o dia 28, o Procon da Bahia inicia a ação itinerante “Procon em Movimento” nas estações de metrô de Salvador e Lauro de Freitas. A parceria inédita com a CCR Metrô Bahia e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur) levará atendimento à população que circula no sistema, começando pela estação Rodoviária, por onde transitam mais de 30 mil pessoas por dia.
O atendimento do Procon, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), será das 8h às 16h, em um stand montado no local.
Os passageiros poderão aproveitar o trajeto para registrar reclamações, renegociar dívidas, tirar dúvidas, fazer consultas e solicitar orientações. Equipes especializadas estarão no local, prestando atendimento e distribuindo materiais informativos e educativos.
“A proximidade com a população, especialmente com quem depende diariamente do transporte público, é uma forma concreta de fortalecer o acesso à Justiça a quem mais precisa, contribuindo para prevenir conflitos nas relações de consumo e ampliar o alcance dos serviços do Procon diretamente onde as pessoas estão”, afirma Tiago Venâncio, superintendente do Procon-BA.
Para o diretor do Metrô Bahia, Júlio Freitas, a iniciativa reforça o modal como um espaço de serviços para os mais de 400 mil clientes que circulam diariamente pelas estações.
A secretária Estadual de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, acredita que levar o Procon para a estação Rodoviária é um ato de justiça social. "Estamos garantindo que o direito do consumidor seja uma realidade para todos, sem burocracia."
Serviço:
O quê: Atendimento “Procon em Movimento”
Onde: Estação Rodoviária de Metrô
Quando: De 26 a 28 de agosto