PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

Empresária com mais de 100 mil seguidores morre durante realização de cirurgia plástica

Natália Cavanellas Thomazella era referência de empreendedorismo feminino em São Paulo

A morte foi registrada como “suspeita”. A polícia aguarda o laudo do IML para determinar o que provocou o óbito. A suspeita inicial é de que Natália tenha sofrido uma embolia gordurosa, que ocorre quando gotas de gordura passam para a corrente sanguínea e provocam a obstrução do fluxo sanguíneo. >

Em nota, o Hospital San Gennero lamentou a morte da empresária e disse que iria colaborar com as investigações conduzidas pelo 42º DP Parque São Lucas. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo também disse investigar o caso. >

Com 100 mil seguidores no Instagram, Natália era considerada referência no empreendedorismo feminino. Em março deste ano, aliás, foi classificada com uma as "100 mulheres empreendedoras" pela Câmara Municipal de São Paulo. Ela deixa três filhos e o esposo, Rafael Thomazella. >