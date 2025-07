SAIBA COMO SE PROTEGER

Golpistas pedem documentos e Pix em nome da Assembleia Legislativa da Bahia

Novo golpe utiliza processo seletivo falso para enganar vítimas

A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba) foi usada em uma tentativa de golpe do Pix. A Casa recebeu, nesta terça-feira (8), o relato de uma pessoa que afirmou ter enviado documentos por meio do WhatsApp a um terceiro, que solicitou a realização de um pagamento via Pix, alegando que o valor seria referente a taxas administrativas de um processo seletivo para contratação de novos funcionários. >