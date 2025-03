BRUNO WENDEL

Blogueira é presa após aplicar golpes do falso Pix em Santo Antônio de Jesus

Vítimas eram donos de lojas e supermercados

Com quase 49 mil seguidores em sua página no Instagram, a blogueira Maria Gisele é famosa por postar sua rotina em Santo Antônio de Jesus. Agora, ela ficou ainda mais conhecida: foi presa acusada de aplicar diversos golpes na cidade. A jovem fazia as compras e “pagava” com um falso Pix – no ato, simulava a transação bancária e entregava um comprovante inexistente. >