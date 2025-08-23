Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Criança de dois anos é esquecida em van escolar por mais de 7 horas na Bahia

Caso aconteceu no município de Palmas de Monte Alto

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 20:28

Palmas de Monte Alto Crédito: Reprodução/Prefeitura de Palmas de Monte Alto

Uma criança de dois anos de idade passou mais de sete horas esquecida em uma van escolar, no município de Palmas de Monte Alto, no sudoeste da Bahia. Ela foi encontrada chorando e desorientada.

Segundo informações preliminares, a criança havia sido colocada no transporte escolar às 7h da última quarta-feira (20) para ser levada até a Creche Firmina Badaró, mas o veículo não seguiu a rota escolar e ficou estacionada na residência do motorista, no povoado de Altamira.

Ela só foi encontrada por volta das 15h40, sem ter se alimentado ou se hidratado durante o período em que ficou confinada na van. O desaparecimento da criança mobilizou pais de alunos, que ligaram para a creche em busca de respostas. Como retorno, ouviram que a criança não havia dado entrada na unidade naquela manhã.

Segundo informações de portais locais, a secretária de educação de Palmas de Monte Alto se manifestou sobre o ocorrido e disse que a família foi informada e recebeu apoio psicológico. Ainda, destacou que o motorista e as monitoras responsáveis foram imediatamente afastadas da rede municipal.

Mais recentes

Imagem - Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios

Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios
Imagem - Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus

Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus
Imagem - Raquel Brito vira alvo de inquérito por divulgar 'jogo do tigrinho’ e é ouvida em delegacia

Raquel Brito vira alvo de inquérito por divulgar 'jogo do tigrinho’ e é ouvida em delegacia

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua