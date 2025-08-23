NEGLIGÊNCIA

Criança de dois anos é esquecida em van escolar por mais de 7 horas na Bahia

Caso aconteceu no município de Palmas de Monte Alto

Larissa Almeida

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 20:28

Palmas de Monte Alto Crédito: Reprodução/Prefeitura de Palmas de Monte Alto

Uma criança de dois anos de idade passou mais de sete horas esquecida em uma van escolar, no município de Palmas de Monte Alto, no sudoeste da Bahia. Ela foi encontrada chorando e desorientada.

Segundo informações preliminares, a criança havia sido colocada no transporte escolar às 7h da última quarta-feira (20) para ser levada até a Creche Firmina Badaró, mas o veículo não seguiu a rota escolar e ficou estacionada na residência do motorista, no povoado de Altamira.

Ela só foi encontrada por volta das 15h40, sem ter se alimentado ou se hidratado durante o período em que ficou confinada na van. O desaparecimento da criança mobilizou pais de alunos, que ligaram para a creche em busca de respostas. Como retorno, ouviram que a criança não havia dado entrada na unidade naquela manhã.