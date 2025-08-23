CRIME BRUTAL

Morador de rua é morto a pauladas e facadas em cidade baiana

Suspeito foi identificado através de imagens de câmeras de segurança

Monique Lobo

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 16:23

Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) Crédito: Divulgação

Um homem em situação de rua foi preso, na sexta-feira (22), em Juazeiro, município na região Norte do estado, por matar outro morador de rua com pauladas e golpes de faca.

De acordo com a Polícia Civil, Flávio Santos Gonzaga foi brutalmente agredido após um desentendimento com o suspeito preso.

O crime aconteceu no dia 25 de dezembro do ano passado e foi registrado pelas câmeras da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA) próximas ao local.