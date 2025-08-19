Moradora de rua é esfaqueada, esquartejada e enterrada perto de córrego

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:28
Investigações sigilosas conduzidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apuram as circunstância do assassinato brutal de Ingrid Michelli Ciqueira Pinheiro Barbosa, 38 anos. A mulher, que vivia em situação de rua, foi esfaqueada diversas vezes, esquartejada, e enterrada nas proximidades de um córrego, no Areal.
Investigadores da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) receberam denúncia anônima sobre o fato de uma mulher ter sido morta e enterrada na localidade. As buscas pelo cadáver tiveram início na última terça-feira (12/8). Após dois dias de procura, o corpo foi localizado por cães farejadores do Corpo de Bombeiros do DF.