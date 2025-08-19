Acesse sua conta
Moradora de rua é esfaqueada, esquartejada e enterrada perto de córrego

Criminosos serraram as penas da vítima na altura dos joelhos e seguiram o mesmo rito com os braços, decepando-os na altura dos cotovelos

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:28

Ingrid Michelli Ciqueira Pinheiro Barbosa
Ingrid Michelli Ciqueira Pinheiro Barbosa Crédito: Reprodução

Investigações sigilosas conduzidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apuram as circunstância do assassinato brutal de Ingrid Michelli Ciqueira Pinheiro Barbosa, 38 anos. A mulher, que vivia em situação de rua, foi esfaqueada diversas vezes, esquartejada, e enterrada nas proximidades de um córrego, no Areal.

Investigadores da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) receberam denúncia anônima sobre o fato de uma mulher ter sido morta e enterrada na localidade. As buscas pelo cadáver tiveram início na última terça-feira (12/8). Após dois dias de procura, o corpo foi localizado por cães farejadores do Corpo de Bombeiros do DF.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

