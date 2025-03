SUAS FINANÇAS

Alvo constante de golpes, PIX é a modalidade bancária preferida de 95% dos brasileiros

Estudo inédito analisa comportamentos dos consumidores em meio à crescente digitalização dos serviços bancários

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de março de 2025 às 12:22

Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Um estudo inédito que analisa as expectativas e comportamentos dos consumidores em meio à crescente digitalização dos serviços bancários mostrou que o PIX é a funcionalidade bancária considerada mais útil por 95% dos brasileiros, reforçando a consolidação do pagamento instantâneo no cotidiano dos consumidores. Além disso, 47% dos entrevistados escolhem seu banco principal com base no recebimento de salário ou benefícios governamentais, seguidos por benefícios atrativos, como pontuação no cartão de crédito (41%) e taxas mais baixas (34%).>

Os dados são do Radar do Mercado Financeiro Brasileiro, estudo que combina dados exclusivos da ClearSale, referência em soluções antifraude com insights de uma pesquisa conduzida em âmbito nacional pela Dynata, maior plataforma de dados primários do mundo, em dezembro de 2024. >

Ao todo, 33% dos participantes da pesquisa relataram ter sido vítimas de fraude financeira. Os golpes mais comuns, registrados nos últimos 12 meses, incluem fraudes no cartão de crédito, como clonagem e roubo de dados, mencionadas por 27% dos entrevistados. Também vale destacar que 21% relataram golpes via PIX, enquanto a clonagem de WhatsApp afetou 10% dos usuários e 14% mencionaram o golpe da falsa central telefônica.>

CEO da ClearSale, Eduardo Mônaco informa que o Radar do Mercado Financeiro não apenas revela as principais tendências do setor, mas também evidencia transformações no perfil do consumidor, trazendo desafios relevantes para o mercado financeiro. “É importante reforçar estratégias robustas de prevenção de golpes e investimentos em soluções antifraude para garantir um ambiente financeiro mais seguro. Além disso, é fundamental que as instituições financeiras ampliem seus esforços na educação dos clientes, ajudando-os a identificar tentativas de golpe e a adotar boas práticas de segurança no dia a dia”, destaca Mônaco.>

A digitalização dos serviços financeiros trouxe benefícios, mas também desafios. Segundo a pesquisa, 92% dos entrevistados afirmam que priorizam segurança a rapidez em compras de cartão de crédito. Além disso, a preferência por notificação via aplicativo bancário (50%), como método de segurança, reforça a necessidade de investimentos contínuos na experiência digital. Enquanto isso, o segundo colocado, o WhatsApp, foi mencionado por apenas 16%. >