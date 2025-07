SÃO PAULO

Médico responsável por cirurgia de Natália Cavanellas foi expulso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

Empresária morreu durante procedimento nos glúteos

O médico Edgar Alberto Lopez Campos, responsável pelos procedimentos estéticos da empresária que morreu na sala de cirurgia, foi expulso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) em 2021 por infrações ao regimento interno da entidade. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. As informações são do G1 São Paulo. >