OPERAÇÃO

Deputado federal alvo da PF destinou mais de R$ 18 milhões à cidade administrada por esposa

Recursos foram enviados à cidade cearense de Nova Russas, que tem como prefeita Giordanna Mano (PRD)

Millena Marques

Publicado em 9 de julho de 2025 às 13:16

Júnior Mano (PSB-CE) Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado federal Júnior Mano (PSB-CE), um dos alvos de uma operação da Polícia Federal que apura suspeitas de desvio de dinheiro público em municípios cearenses, destinou R$ 18,7 milhões à cidade administrada por esposa. Trata-se do município cearense de Nova Russas, a 303 km de Fortaleza, que tem como prefeita Giordanna Mano (PRD). >

De acordo com o Uol, os recursos foram empenhados entre 2021 e 2024. Foram emendas impositivas, que são fatias do orçamento público destinadas por parlamentares e de execução obrigatória. >

Dos R$ 18,7 milhões, R$ 12,6 milhões foram enviados por meio de emendas Pix. A maior parte do recurso foi encaminhada para a área da saúde, de acordo com dados do Portal da Transparência. >

Entenda

O deputado federal Júnior Mano (PSB-CE) foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal que cumpriu 15 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Ceará para apurar suspeitas de desvio de dinheiro público em municípios cearenses por meio de emendas parlamentares. A ação aconteceu nesta terça-feira (8). As informações são do Uol. >

A operação da PF ocorreu no gabinete de Mano, na Câmara dos Deputados, e nas cidades cearenses de Fortaleza, Nova Russas, Eusébio, Canindé e Baixio. Outras cinco pessoas foram alvos da ação. Foi determinado o bloqueio de R$ 54,6 milhões em contas bancárias.>

A operação ocorre após ordem do ministro Gilmar Mendes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). O processo corre em sigilo.>

De acordo com a Polícia Federal, a operação investiga uma organização criminosa que estaria direcionando recursos públicos em troca de interesses, além de influenciar processos de licitação. O grupo é investigado por captação ilícita de sufrágio, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica com fim eleitoral.>