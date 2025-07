COMIDA

Bahia marca presença no principal prêmio de queijo artesanal do Brasil

Evento acontece em Blumenau (SC)

A produção baiana de queijos artesanais segue conquistando espaço e reconhecimento no cenário nacional. No VIII Prêmio Queijo Brasil, o mais importante evento do setor no país, a Bahia estará representada por três jurados no seleto grupo de 140 especialistas que avaliarão os melhores queijos artesanais do Brasil.>

João Torreão, queijista da Roça Mercearia, Eduardo Teixeira, presidente do Instituto Tombador, e Fabiana Mortimer, professora de gastronomia do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), integram o corpo de jurados que traz a diversidade regional para o centro do debate sobre excelência queijeira. A presença baiana no júri reforça o avanço do estado no mapa nacional do queijo artesanal.>