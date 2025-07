INVESTIGAÇÃO

Advogado morre após massagem durante férias com a família na Tailândia

Cliente pediu para descansar e não acordou mais

Uma viagem de férias à Tailândia terminou de forma trágica para o advogado australiano Christopher Saines, de 43 anos. CEO do escritório GLG Legal, em Brisbane, Saines foi encontrado sem vida após uma sessão de massagem na ilha de Koh Samui, onde estava hospedado com a família. O caso ainda está sob investigação das autoridades locais. >

De acordo com a polícia tailandesa, o advogado chegou sozinho a uma casa de massagens por volta das 4h da madrugada de segunda-feira, no horário local. Ele estava descalço e solicitou um atendimento. Segundo o depoimento da massagista Premyupa, após o término da sessão, o cliente pediu para descansar um pouco. "Depois que terminamos, ele disse que queria se deitar e descansar. Deixei-o por um tempo e, quando voltei, ele ainda estava roncando. Só muito tempo depois percebi que ele não estava respirando", relatou ela à polícia.>

A funcionária chegou a ouvir o ronco de Saines por algum tempo, mas por volta das 6h ele já não apresentava sinais vitais. Seu corpo foi encontrado com as pernas pendendo para fora da maca de massagem. Os serviços de emergência foram chamados por volta das 7h, mas os paramédicos apenas constataram a morte.>

Durante a inspeção do local, no entanto, um detalhe chamou a atenção: no bolso da calça do advogado, foi encontrado um pequeno saco plástico com um pó branco, possivelmente cocaína. "Ainda não podemos confirmar, precisa ser enviado para análise laboratorial. A partir de testes de campo iniciais, presume-se que seja uma droga ilegal, mas não temos certeza se é realmente cocaína", afirmou Inkong.>