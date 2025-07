RIO DE JANEIRO

Chefe do tráfico é preso dentro de suíte de luxo de motel

Ele estava com a namorada no local; outros dois comparsas foram presos também

Uma operação conjunta do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Ministério Público do Rio de Janeiro resultou na prisão de três homens na manhã desta quarta-feira (9) no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Entre os detidos está Carlos Eduardo Santos da Silva, conhecido como Gorila, apontado como chefe do Comando Vermelho na Região Serrana do Rio. >