Edu Guedes fala pela primeira vez após cirurgia e descoberta de câncer no pâncreas

Apresentador se emociona ao relatar diagnóstico, revela detalhes da operação e agradece apoio de Ana Hickmann, família e fãs

Heider Sacramento

Publicado em 9 de julho de 2025 às 11:03

Edu Guedes falou pela primeira vez nesta quarta-feira (9) após enfrentar um dos momentos mais delicados de sua vida: a descoberta de um câncer no pâncreas e a realização de uma cirurgia de seis horas. O procedimento foi realizado no sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador emocionou os fãs ao detalhar todo o processo, desde o diagnóstico até a recuperação. >

“Olá a todos, aqui é o Edu. Eu queria agradecer o amor, o carinho, as orações de todos vocês”, iniciou o apresentador, visivelmente comovido. Ele contou que tudo começou com uma crise renal, que o levou ao hospital: “No exame, o Dr. Joaquim de Almeida detectou uma pedra que havia descido para o canal. Tive que fazer uma cirurgia para retirá-la, pois ela tinha cerca de 1,6 cm e não ia passar de jeito nenhum.”>

Durante os exames complementares, os médicos identificaram um tumor de 2 cm no pâncreas, além de vários cálculos nos rins. “Por incrível que pareça, aquelas pedras que pareciam ser a pior coisa do mundo, mais a investigação do Dr. Joaquim, salvaram a minha vida”, disse Edu.>

Segundo ele, a cirurgia para retirada do tumor foi feita com urgência e durou cerca de seis horas. “Nela, foi retirada a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço. A cirurgia foi um sucesso e minha recuperação está sendo ótima. Já estou no quarto”, contou.>

Edu Guedes aproveitou o vídeo para tranquilizar o público e agradecer todo o apoio que recebeu durante os dias difíceis. “Mando esse vídeo não só para informar, mas para agradecer o carinho de todos e tranquilizar aqueles que, de alguma forma, gostam de mim e do meu trabalho também.”>