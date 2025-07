SAÚDE

Edu Guedes é diagnosticado com câncer de pâncreas e passa por cirurgia de emergência

Fernanda Varela

Publicado em 6 de julho de 2025 às 07:14

Edu Guedes Crédito: Reprodução/Instagram

O apresentador e chef Edu Guedes foi diagnosticado com câncer no pâncreas e submetido a uma cirurgia para remoção dos nódulos neste sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, conforme confirmado por sua assessoria de imprensa >

Nos últimos dias, Edu apresentou quadro de infecção urinária decorrente de uma crise renal, o que o levou a internações e procedimentos emergenciais. Durante esses exames, descobriu-se um nódulo no pâncreas. Edu, de 51 anos, está noivo da apresentadora Ana Hickmann, com quem oficializou o noivado em junho durante viagem a Portugal, em cerimônia acompanhada pelos familiares. Nos últimos meses, Edu Guedes também esteve em destaque por vitórias legais contra Alexandre Corrêa – ex-marido de Ana – por danos morais, o que trouxe outro foco à sua vida pessoal enquanto lida com o tratamento.>

De acordo com colunista Leo Dias, após passar mal e realizar cirurgias para estabilizar os rins, os médicos decidiram investigar com tomografia e exames complementares, que revelaram o tumor >

A cirurgia foi realizada com urgência na manhã do sábado (05) e visou a retirada imediata dos tumores. Até o momento, não foram divulgados maiores detalhes sobre o estado de saúde do apresentador ou prognóstico médico >