NOVELA

Vale Tudo: relembre o final de Leila, Solange, Celina e Marco Aurélio na versão original

Clássico da Globo de 1988 teve finais marcantes que podem ser alterados na nova versão da novela

O remake de Vale Tudo tem vivido capítulos frenéticos. Com a movimentação, o público já começa a se perguntar se os destinos dos personagens clássicos serão mantidos ou reescritos. Leila, Marco Aurélio, Celina e Solange tiveram desfechos impactantes na novela original, exibida em 1988, e são hoje os nomes que despertam mais expectativa nos bastidores e entre os noveleiros de plantão.>

Interpretada originalmente por Cássia Kis e hoje vivida por Carolina Dieckmmann, Leila é quem mata Odete Roitman, em um crime motivado por ciúmes, cometido por engano. Na época, o desfecho da personagem foi polêmico: ela não foi punida e fugiu do Brasil ao lado de Marco Aurélio. A ausência de justiça foi lida por muitos como crítica direta à impunidade da elite.>

Hoje vivido por Alexandre Nero, o personagem original foi interpretado por Reginaldo Faria. Na trama, Marco Aurélio foi um dos maiores símbolos do “jeitinho” brasileiro. Empresário corrupto, ele termina a novela fugindo com dinheiro desviado da empresa, deixando para trás uma cena inesquecível: uma "banana" feita com os braços em frente às câmeras, em tom de deboche. O gesto entrou para a memória coletiva.>