Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê

Banda marcou os anos 2000 com sucessos como 'Carla' e 'Sem Radar'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13:09

Marcus Menna (à frente), com os ex-companheiros de LS Jack
Marcus Menna (à frente), com os ex-companheiros de LS Jack Crédito: Divulgação

Em 2004, Marcus Menna era um dos rostos mais conhecidos do pop rock brasileiro. No comando do LS Jack, embalava multidões com hits como Carla, Uma Carta e Sem Radar. Mas sua vida mudou drasticamente após uma lipoaspiração mal sucedida.

Durante o procedimento estético, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória que o deixou cerca de 20 minutos sem oxigenação no cérebro. O quadro gravíssimo resultou em dois meses de coma e uma longa luta pela recuperação. Segundo médicos da época, era quase impossível que ele recuperasse totalmente as funções básicas.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Menna chegou a refletir sobre a decisão que mudou sua vida: “Eu tinha aqueles pneuzinhos e estavam enchendo meu saco. Resolvi tirar e aconteceu tudo aquilo. Hoje em dia, nem penso mais em vaidade”, disse.

Mesmo diante das dificuldades, Marcus nunca desistiu da música. Em 2006, voltou aos palcos com a banda V.I.B.E. 6. Pouco depois, lançou o álbum solo É Preciso Viver (2008), com regravações de sucessos da carreira. Em 2010, participou da turnê de 10 anos do LS Jack.

Nos últimos anos, o artista retomou com força total. Em 2021, gravou parcerias com nomes como Paula Fernandes, Marcos & Belutti e até o Detonautas, de Tico Santa Cruz. Além disso, mergulhou nos estudos de música e composição.

Marcus Menna, ex-vocalista do LS Jack

Marcus Menna (à frente), com os ex-companheiros de LS Jack por Divulgação
Marcus Menna, ex-LS Jack, volta aos palcos por Rede TV
Marcus Menna por Reprodução/Instagram
LS Jack por Divulgação
Marcus Menna e esposa por Reprodução/Instagram
1 de 5
Marcus Menna (à frente), com os ex-companheiros de LS Jack por Divulgação

Agora, em 2025, ele volta oficialmente com o single “Anjos” e a turnê “Tudo de Novo”, que deve rodar o Brasil. O cantor já tem mais quatro músicas inéditas engatilhadas, mas garante que os shows também terão espaço para os clássicos do LS Jack.

Marcus Menna retorna ao LS Jack e faz show em Salvador depois de seis anos

"Estou me preparando para voltar o LS Jack", diz Marcus Menna

Em entrevista ao gshow, Menna se mostrou animado com essa nova fase: “‘Anjos’ é um pensamento antigo meu, que consegui colocar na viola. Estou feliz da vida de poder estar, de novo, no jogo do rock’n’roll. Espero que a galera curta essa bagunça. Porque eu voltei para jogar”, afirmou.

Mais de 20 anos após o acidente que interrompeu sua carreira, o cantor faz questão de valorizar cada instante no palco: “Quero estar de novo com a galera, cantando minhas canções. Não tem prazer maior para mim. Ficar longe do palco não foi nada positivo. Mas agora, graças a Deus, as coisas voltaram a caminhar”.

