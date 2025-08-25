LEMBRA DELE?

Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê

Banda marcou os anos 2000 com sucessos como 'Carla' e 'Sem Radar'

Marcus Menna (à frente), com os ex-companheiros de LS Jack Crédito: Divulgação

Em 2004, Marcus Menna era um dos rostos mais conhecidos do pop rock brasileiro. No comando do LS Jack, embalava multidões com hits como Carla, Uma Carta e Sem Radar. Mas sua vida mudou drasticamente após uma lipoaspiração mal sucedida.

Durante o procedimento estético, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória que o deixou cerca de 20 minutos sem oxigenação no cérebro. O quadro gravíssimo resultou em dois meses de coma e uma longa luta pela recuperação. Segundo médicos da época, era quase impossível que ele recuperasse totalmente as funções básicas.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Menna chegou a refletir sobre a decisão que mudou sua vida: “Eu tinha aqueles pneuzinhos e estavam enchendo meu saco. Resolvi tirar e aconteceu tudo aquilo. Hoje em dia, nem penso mais em vaidade”, disse.

Mesmo diante das dificuldades, Marcus nunca desistiu da música. Em 2006, voltou aos palcos com a banda V.I.B.E. 6. Pouco depois, lançou o álbum solo É Preciso Viver (2008), com regravações de sucessos da carreira. Em 2010, participou da turnê de 10 anos do LS Jack.

Nos últimos anos, o artista retomou com força total. Em 2021, gravou parcerias com nomes como Paula Fernandes, Marcos & Belutti e até o Detonautas, de Tico Santa Cruz. Além disso, mergulhou nos estudos de música e composição.

Agora, em 2025, ele volta oficialmente com o single “Anjos” e a turnê “Tudo de Novo”, que deve rodar o Brasil. O cantor já tem mais quatro músicas inéditas engatilhadas, mas garante que os shows também terão espaço para os clássicos do LS Jack.

Em entrevista ao gshow, Menna se mostrou animado com essa nova fase: “‘Anjos’ é um pensamento antigo meu, que consegui colocar na viola. Estou feliz da vida de poder estar, de novo, no jogo do rock’n’roll. Espero que a galera curta essa bagunça. Porque eu voltei para jogar”, afirmou.