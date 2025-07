SUMIÇO

Garota de 12 anos desaparece após trocar mensagens com homem em jogo online

Mãe disse que filha não apresentou comportamento estranho antes de sumir

Yan Inácio

Publicado em 9 de julho de 2025 às 20:45

Yara Melo Delfino, de 12 anos Crédito: Reprodução

A adolescente Yara Melo Delfino, de 12 anos, desapareceu após sair de casa em Santos, no litoral de São Paulo, no domingo (6). A suspeita da mãe, Maria Patrícia Melo, é de que ela teria ido encontrar um homem com quem conversava enquanto jogava online. >

"A gente suspeita que ela foi se encontrar com esse homem que ela fica conversando no joguinho online, ela tinha até o WhatsApp dele, só que eu ligo e ele me bloqueou, está dando caixa postal", disse a mãe da adolescente ao g1.>

Antes de sumir, a garota estava com a tia na casa de baixo do sobrado onde mora e avisou que sairia para limpar a própria casa, mas não voltou mais. A única pista do sumiço foi o relato de um vizinho, que disse ter a visto cruzando a esquina da rua onde moram.>

Yara não comentou sobre o rapaz para a mãe. Ela disse que descobriu a relação um dia antes dela fugir e orientou a filha a tomar cuidado com quem conversava. "[Disse] que quando ela quisesse namorar que era para ela falar para mim, que quando quisesse sair, que era para falar comigo", afirmou.>

Maria Patrícia disse que mesmo com a conversa, a filha não demonstrou comportamento estranho antes de desaparecer. "Me sinto abalada, me sinto perdida. Estou muito angustiada, sem comer", desabafou a mãe.>