593 VAGAS

Prefeitura de Salvador divulga resultado final de concurso na área de saúde

Aprovados irão atuar sob regime estatutário

Tharsila Prates

Publicado em 9 de julho de 2025 às 17:56

Prefeitura de Salvador divulga resultado final de concurso Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador publicou nesta quarta-feira (9) o resultado final do concurso público destinado à contratação de 593 profissionais de saúde, além da formação de cadastro de reserva. O certame é regido pelo Edital nº 01/2024 e foi coordenado pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge), com organização do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). >

As vagas são distribuídas entre nível médio (6 vagas), técnico (112) e superior (475), com oportunidades para áreas como medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia, nutrição, entre outras especialidades.>

Os aprovados irão atuar sob regime estatutário, conforme previsto em edital. A validade da seleção segue os prazos estabelecidos no documento oficial. O resultado final está disponível no Diário Oficial do Município desta quarta e pode ser consultado no site da Semge, na seção “Concurso”.>

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) destacou a importância da contratação de novos profissionais. “Estamos fazendo investimentos históricos na saúde de Salvador, com a criação de novos hospitais, novas unidades de saúde, levando o atendimento cada vez mais para perto das pessoas”, disse.>

“Além disso, tivemos a abertura de novos postos de saúde nos últimos cinco anos, e Salvador pôde chegar à marca histórica de 70% de cobertura na Atenção Básica. Para garantir um atendimento de qualidade, é fundamental ampliar o quadro de profissionais. Portanto, este concurso vem justamente para reforçar esse compromisso com a população, de oferecer a cada dia uma saúde mais próxima”, completou o prefeito.>