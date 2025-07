BRUMADO

Aluno deu tapa na cara de professora após chegar atrasado na aula e subir em mesa

Caso foi registrado na delegacia da cidade

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de julho de 2025 às 20:43

Aluno agrediu professora em sala de aula Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma professora do ensino público do município de Brumado, no sudoeste baiano, foi alvo de um tapa na cara de um dos estudantes do Colégio Estadual em Tempo Integral de Brumado. De acordo com informações da Polícia Civil, a agressão foi motivada por uma discussão entre o aluno, um jovem de 17 anos, e outros colegas de classe. O caso ocorreu na quarta-feira (8).>

Conforme as informações do Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) registrado na Delegacia Territorial de Brumado, a professora relatou que o estudante, após chegar atrasado na aula, subiu na mesa para desligar o ar-condicionado, sem que houvesse permissão. >

A ação do garoto iniciou uma discussão entre ele e os colegas de classe. Segundo a professora, ela tentou intermediar a situação e e pediu que o adolescente se retirasse da sala. Outro funcionário fez o mesmo pedido, mas o aluno não atendeu e atacou a docente.>

Um vídeo registra o momento da agressão. A professora e o estudante estão de pé, próximos à mesa, no que parece uma discussão. A educadora então estende o braço na direção da porta da sala e é atingida pelo aluno com um tapa na cara do aluno. O jovem que sai em direção a porta e é contido por um homem.>

O caso foi registrado na delegacia como ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. O procedimento será remetido à Vara da Infância e Juventude. O Comitê Estadual Intersetorial de Segurança nas Escolas (CISE) também foi acionado. >

Em nota publicada nas rede sociais, a instituição repudiou a agressão e afirmou que qualquer ação violenta será respondida com as medidas cabíveis. "Esse ato inadmissível fere não apenas a integridade física e emocional da professora, mas também atinge toda a comunidade escolar, que preza pelo respeito mútuo, pela convivência pacífica e pelo diálogo como princípios fundamentais do ambiente educacional", pontuou.>