Com exames e consultas gratuitas, Feira Saúde Mais Perto chega ao Pelourinho e ao Bonfim

Ações serão realizadas nesta quinta (10) e sexta-feira (11)

Tharsila Prates

Publicado em 9 de julho de 2025 às 22:06

Atendimento odontológico durante a Feira Saúde Mais Perto Crédito: Jamile Amine / Saúde GovBA

A Feira Saúde Mais Perto chega a duas localidades de Salvador, nesta quinta (10) e sexta-feira (11), com exames e consultas gratuitas. Uma das edições será realizada das 8h às 16h, na Faculdade de Medicina, no Pelourinho, dentro do Projeto Pop Rua Jud Bahia, inciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ).>

No local, serão oferecidos atendimentos de odontologia e consulta com nutricionista, exames como ultrassonografia, eletrocardiograma, exames laboratoriais e preventivo, além de vacinação e testagem rápida para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Os serviços incluem ainda a emissão de carteira de identidade, no SAC Móvel. O objetivo é facilitar o acesso a serviços de saúde e cidadania, especialmente para a população em situação de vulnerabilidade.>

Para realizar exames laboratoriais e ultrassonografia, é preciso apresentar RG, CPF, Cartão do SUS e solicitação médica. Quem deseja fazer a emissão da identidade deve apresentar Certidão de Nascimento ou de Casamento original.>

A outra edição da Feira Saúde Mais Perto acontecerá no Colégio da Polícia Militar, no Bonfim, também nesta quinta (10) e sexta-feira (11), das 8h às 16h. Iniciativa da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) e das Voluntárias Sociais, a feira será realizada em ação conjunta com a Secretaria de Relações Institucionais do Estado (Serin), dentro do programa Periferia de Direitos.>

Serão oferecidos atendimentos de ultrassonografia, eletrocardiograma, coleta para exames laboratoriais e mamografia. Para ser atendido, é preciso apresentar RG, CPF, Cartão do SUS e solicitação médica (para exames de imagem e laboratoriais).>