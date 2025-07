CRIME

Empresário é executado em bar de Candeias; suspeitos chegaram em moto

Dhenisson Renato Lima Almeida morreu sem chance de defesa

Uma execução brutal assustou moradores do bairro de Nova Candeias na noite de quarta-feira (9). Em um bar, um homem identificado como Dhenisson Renato Lima Almeida, de 23, foi surpreendido por uma dupla armada em uma moto e executado a tiros. A vítima, que era dono de um depósito de bebidas e também de uma casa noturna, acabou alvejada por diversos disparos e não teve chance de defesa. >

De acordo com informações iniciais, não houve tempo para a chegada de socorro e o empresário faleceu no local. Até o momento, não há detalhes sobre o que poderia motivado o ataque a tiros contra Dhenisson Renato. Apesar da ação violenta, apenas o empresário acabou baleado pelos suspeitos, que chegaram e saíram em questão de segundos.>

O caso foi confirmado pela Polícia Civil da Bahia através da 20ª Delegacia Territorial (DT/Candeias, que vai investigar as circunstâncias do homicídio. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial para identificar os suspeitos e esclarecer a motivação do crime.>