CRIME

Homem que matou professor na Bahia é condenado a 13 anos de prisão

Clodoaldo Souto passou três anos foragido

José Eduardo lecionava no distrito de Jaguara, em Feira de Santana, e desapareceu em outubro de 2021. O corpo foi encontrado dois dias depois, nu e com uma lesão na cabeça. Clodoaldo foi localizado apenas três anos depois, na cidade de Santa Luzia, na Paraíba, e estava preso desde então. >

O Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana condenou Clodoaldo pelos crimes de homicídio qualificado por meio cruel e ocultação de cadáver. Ele, que participou do julgamento através de videoconferência, seguirá preso em Juazeirinho (PB), onde está custodiado. Clodoaldo confessou o homicídio, alegando legítima defesa, mas negou a ocultação do cadáver. As investigações da Polícia Civil apontaram que agressor e vítima tinham um envolvimento amoroso. >