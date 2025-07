MELASMA

Baiana lança tratamento inédito que reverte até 95% de manchas na pele sem uso de ácidos

Produto será lançado oficialmente nexta sexta-feira (11)

Maysa Polcri

Publicado em 10 de julho de 2025 às 15:13

Conheça o tratamento criado por pesquisadora baiana Crédito: Divulgação

A pesquisadora e enfermeira Leda Pereira lança, nesta sexta-feira (11), um tratamento que promete reverter as manchas na pele provocadas por melasma em até 95% e sem o uso de ácidos. A abordagem inovadora se diferencia de medicamentos tradicionais por não utilizar ácidos agressivos. O lançamento do produto será realizado na cidade de Jiquiriçá, no interior da Bahia. >

A fórmula criada pela pesquisadora não utiliza os tradicionais ácidos esfoliantes ou despigmentantes, conhecidos por causar reações adversas e efeitos rebote. O diferencial está na utilização pioneira de uma enzima que, segundo a Leda Pereira, é a única com comprovação científica de eficácia na reversão do melasma.>

"O tratamento desenvolvido propõe uma abordagem inovadora, bifásica e biomimética, baseada no uso de substâncias que imitam estruturas naturais já presentes na célula humana. O resultado é uma pele saudável, equilibrada e livre de manchas, sem riscos de rebote ou irritações", explica Leda, que é fundadora da Iduna Cosméticos. >

O protocolo de estudos envolveu 30 pacientes com diagnóstico clínico confirmado, acompanhados durante um período de até 12 meses com uso diário da fórmula. Os resultados observados no estudo apontaram para o clareamento completo da pele entre três e seis meses, no caso do melasma de graus 1 e 2. Além de redução de até 95% em 15 meses, para os graus 3 e 4. O tratamento consiste na utilização de quatro produtos e custa R$ 430. >

O melasma é uma condição dermatológica caracterizada pelo aparecimento de manchas escuras na pele. Elas são resultado do excesso de produção de melanina, pigmento que dá cor à pele, e podem ser desencadeadas por diversos fatores, como exposição solar, alterações hormonais e predisposição genética. >

"Hoje, depois de mais de 20 anos de pesquisas, posso afirmar que é possível tratar o melasma de forma segura, profunda e duradoura, respeitando a pele e a história de quem convive com essa condição", diz Leda Pereira. Natural de Urandi, na Bahia, a pesquisadora é formada em Enfermagem pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), pós-graduada em Saúde Coletiva e especializada em Dermatologia e Psicanálise.

