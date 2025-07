CRIME

'Homem aranha' furta R$ 200 mil de condomínios de luxo em Feira de Santana

Suspeito entra em residenciais através de escaladas e arrombamentos

Os condomínios de luxo do bairro SIM, em Feira de Santana, no interior da Bahia, enfrentaram uma série de arrombamentos que terminou em furtos de itens cujo valor de mercado pode até ultrapassar R$ 200 mil. De acordo com fontes policiais, o principal responsável, um ‘ladrão escalador’, não fazia uso de violência nas ações, mas escalava paredes dos residenciais e arrombava portas das casas. >