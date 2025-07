SAÚDE

Médicos baianos lançam programa com tratamento multidisciplinar para pacientes com fibromialgia

Doença atinge cerca de 8,4 milhões de brasileiros

Carol Neves

Publicado em 9 de julho de 2025 às 13:28

Programa reúne médicos Emanuela Pimenta (reumatologista), Luiz Maurício (médico da dor) e Luana Cordeiro (psiquiatra) Crédito: Divulgação

Um novo modelo de tratamento para fibromialgia está sendo lançado em Salvador com a proposta de transformar a forma como a doença é abordada no país. Batizado de Fibro360, o programa nasce dentro da Clínica Ceder e reúne o trabalho conjunto de três especialistas: a reumatologista Emanuela Pimenta, o médico da dor Luiz Maurício e a psiquiatra Luana Cordeiro. O objetivo é oferecer um cuidado mais abrangente e centrado no paciente. >

A fibromialgia atinge cerca de 8,4 milhões de brasileiros e continua sendo um desafio clínico. Sem exames laboratoriais que confirmem o diagnóstico, e com sintomas muitas vezes desacreditados, como dores generalizadas, fadiga persistente e distúrbios cognitivos, muitos pacientes enfrentam uma jornada longa e desgastante até encontrar tratamento adequado.>

Foi a partir dessa realidade que os três médicos uniram suas experiências para criar uma alternativa que vá além do tratamento com medicamentos. O Fibro360 propõe uma abordagem multidisciplinar, integrando diferentes áreas médicas para montar um plano terapêutico adaptado à realidade de cada pessoa.>

“O paciente com fibromialgia precisa de um olhar ampliado. Não estamos tratando apenas a dor, mas também o impacto emocional e social que a doença impõe”, explica Emanuela Pimenta. Para ela, é essencial construir um plano de cuidados que leve em consideração a complexidade do quadro clínico e do cotidiano de quem convive com a síndrome.>

Segundo Luiz Maurício, é comum que pacientes passem por diversos profissionais sem obter melhora consistente. Ele acredita que a estratégia integrada tem potencial para romper esse ciclo. “Ao integrar as especialidades, oferecemos uma condução mais clara, baseada em evidências e adaptada à rotina da pessoa”, afirma o médico da dor.>

Já para Luana Cordeiro, o cuidado emocional tem peso igual ao físico. “Nosso foco é ajudar o paciente a entender a doença, recuperar a autonomia e reorganizar sua vida com realismo, mas também com esperança. O impacto da dor vai muito além do físico, e o acolhimento emocional é parte fundamental do processo”, reforça a psiquiatra.>